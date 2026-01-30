Questa sera va in onda su Rai 1 la finalissima di Tali e Quali, il talent condotto da Nicola Savino. I concorrenti si sfidano per aggiudicarsi il titolo e portare a casa il premio finale. Dopo settimane di prove, è arrivato il momento di scoprire chi riuscirà a conquistare il pubblico e la giuria. La serata promette spettacolo e sorprese, mentre gli appassionati sono già in attesa di conoscere il nome del vincitore.

Questa sera va in onda su Rai 1 la finalissima di Tali e Quali, l'edizione nip condotta da Nicola Savino. In giuria ci saranno anche Nino Frassica e Alessandro Siani Grande appuntamento stasera con l’ultima puntata di Tali e Quali, il game condotto da Nicola Savino prevede la gara tra i nip che si cimentano nelle imitazioni. Stasera i migliori di questa edizione sfideranno i migliori delle edizioni precedenti per stabilire chi è il migliore imitatore in assoluto. Una gara piena di competizione e talento ma, soprattutto, di divertimento. Infatti non mancherà l’incursione di Carmen Di Pietro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tali e Quali, stasera l’ultimo appuntamento: chi vincerà?

Approfondimenti su Tali Quali

Questa sera va in scena l’ultima puntata di ‘Tali e Quali’.

Questa sera si chiude l’edizione 2026 di Tali e Quali con la quarta e ultima puntata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Tali Quali

Argomenti discussi: Tali e Quali, la terza puntata su Rai 1: le anticipazioni del 23 gennaio; Questa sera a Tali e Quali 2026 arriva Orietta Berti a giudicare i talenti canori; Tali e quali, stasera 23 gennaio: le anticipazioni e gli ospiti; Tali e Quali, riassunto puntata 23 gennaio 2026: i vincitori, la classifica e i finalisti.

Tali e Quali, stasera venerdì 30 gennaio l'ultima puntata: chi vincerà?Questa sera, venerdì 30 gennaio, andrà in onda la quarta e ultima puntata di ‘Tali e Quali’, il varietà condotto da Nicola Savino in onda alle 21.30 su Rai. La puntata decreterà il campione assoluto d ... adnkronos.com

Tali e quali 2026, la finale stasera in tv: le imitazioni in scalettaLa finale della quinta edizione di Tali e quali va in onda venerdì 30 gennaio 2026, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma ... today.it

«Tutti i concorrenti dovranno interpretare dal vivo e in modo quanto più fedele possibile i brani degli artisti che porteranno sul palco». Stasera, venerdì 30 gennaio, Rai trasmette alle 21. 30 l’ultima puntata di ‘Tali e Quali’, il varietà presentato da Nicola Savino. - facebook.com facebook

#IrenePetitto tale e quale a #MariaCallas #TaliEQuali torna stasera in prima serata su #Rai1 e #RaiPlay x.com