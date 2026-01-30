Questa sera su Rai 1 va in scena la finale di Tali e Quali. I concorrenti che si sono piazzati meglio nelle prime tre puntate si sfidano per il titolo, insieme ai quattro artisti che hanno già vinto nelle edizioni passate. La serata promette spettacolo e emozioni, con i protagonisti pronti a mettere in mostra il loro talento.

Si conclude stasera, in prima serata su Rai 1, Tali e Quali, il programma televisivo prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e nato come spin-off di Tale e quale show. Dopo il lieve calo di ascolti della terza puntata, seguita la settimana scorsa da 2.379.000 spettatori pari al 17,78%, Nicola Savino è pronto a guidare il gran finale di questa quinta edizione, il momento in cui sarà proclamato il Campione di Tali e Quali 2026 tra grandi emozioni e colpi di scena. Ecco cosa succederà nella finale di Tali e Quali, in onda stasera, venerdì 30 gennaio, alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tali e Quali, stasera la finale su Rai 1: le anticipazioni del 30 gennaio

Approfondimenti su Tali e Quali

Stasera, 23 gennaio, va in onda l'ultima puntata di Tali e Quali prima della finalissima.

Stasera su Rai 1, il Teatro del Casinò di Sanremo ospita la finale delle Nuove Proposte e l’attesa serata dei 30 Big.

Ultime notizie su Tali e Quali

