La finale di Tali e Quali si avvicina, con Nicola Savino pronto a proclamare il vincitore. La quarta e ultima puntata del talent show di Rai1 andrà in onda venerdì sera, alle 21. I concorrenti si sfideranno ancora una volta, in attesa di scoprire chi si porterà a casa il titolo e il premio finale.

È tutto pronto per la finale di Tali e Quali 2026. La quarta e ultima puntata del varietà condotto da Nicola Savino, in onda venerdì 30 gennaio alle 21.30 su Rai1, decreterà il campione assoluto. Nicola Savino proclamerà il vincitore del programma che mette al centro aspiranti artisti accomunati da una forte somiglianza fisica e vocale con grandi interpreti della musica italiana e internazionale. A contendersi il titolo sul palco degli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma saranno i concorrenti classificati ai primi due posti nelle tre puntate precedenti, che hanno conquistato pubblico e giuria con esibizioni particolarmente riuscite, insieme ai quattro artisti vincitori delle edizioni 2019, 2022, 2023 e 2024, chiamati a rimettersi in gioco in una sfida che unisce esperienza e nuove interpretazioni. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - TALI E QUALI: NICOLA SAVINO PROCLAMA IL VINCITORE DEL TALENT SHOW DI RAI1

Approfondimenti su Tali Quali

Tali e Quali 2026 torna su Rai 1 con Nicola Savino alla guida.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tali Quali

Argomenti discussi: Anticipazioni Tali e Quali del 23 gennaio: gli ospiti e le esibizioni più attese; Tali e Quali, Orietta Berti sbotta: Purtroppo ho fatto Sanremo. E Malgioglio (furioso) lascia lo studio: Ora basta; Tali e quali, stasera 23 gennaio: le anticipazioni e gli ospiti; Tali e Quali, riassunto puntata 23 gennaio 2026: i vincitori, la classifica e i finalisti.

Chi vincerà la finale di Tali e Quali 2026?Q uesta sera alle 21.30 su Rai 1 verrà proclamato il vincitore di Tali e Quali 2026. Lo show canoro condotto da Nicola Savino, i cui protagonisti assoluti sono aspiranti artisti dalla forte somiglianz ... iodonna.it

Tali e quali 2026, la finale stasera in tv: le imitazioni in scalettaLa finale della quinta edizione di Tali e quali va in onda venerdì 30 gennaio 2026, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma ... today.it

«Tutti i concorrenti dovranno interpretare dal vivo e in modo quanto più fedele possibile i brani degli artisti che porteranno sul palco». Stasera, venerdì 30 gennaio, Rai trasmette alle 21. 30 l’ultima puntata di ‘Tali e Quali’, il varietà presentato da Nicola Savino. - facebook.com facebook