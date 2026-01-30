Tali e quali 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta finale puntata dello show

Questa sera su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di

Tali e quali 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata dello show, 23 gennaio. Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Tali e quali show 2026, la nuova edizione della versione nip di Tale e quale show condotta per la prima volta da Nicola Savino. In giuria Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e un quarto giudice diverso per ogni puntata. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. Dove vedere Tali e quali 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

Il 9 gennaio 2026 alle ore 21:25, su Rai 1, va in onda la prima puntata di Tali e Quali, il talent show condotto da Nicola Savino.

Ecco dove seguire in diretta e in streaming la seconda puntata di Tali e Quali 2026, in programma venerdì 16 gennaio alle ore 21:25 su Rai 1.

