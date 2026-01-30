Tali e Quali 2026 stasera la finale su Rai1 | ospiti giudici e concorrenti del 30 gennaio 2026

Questa sera va in scena la finale di Tali e Quali 2026, il varietà condotto da Nicola Savino su Rai1. I concorrenti si sfidano ancora una volta davanti a pubblico e giuria, con gli ospiti pronti a presentarsi sul palco. Dopo settimane di prove e imitazioni, il vincitore finale si deciderà questa sera, in diretta.

Tutto pronto per il gran finale di Tali e Quali 2026, il varietà condotto da Nicola Savino trasmesso in prima serata su Rai1. Scopriamo giudici, giuria e tutte le anticipazioni sui concorrenti dell’ultima puntata di stasera, venerdì 30 gennaio 2026! Tali e Quali 2026, ultima puntata su Rai1: chi vincerà la finale del 30 gennaio?. Stasera, venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 21.30 va in onda la quarta ed ultima puntata di “ Tali e Quali 2026 “, il varietà condotto da Nicola Savino, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Ci siamo: è tutto pronto per l’atto conclusivo di ‘Tali e Quali’ Edizione 2026 che decreterà il campione assoluto del programma che mette al centro aspiranti artisti accomunati da una forte somiglianza fisica e vocale con grandi interpreti della musica italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

