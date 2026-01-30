Tali e quali 2026 la finale stasera in tv | le imitazioni in scaletta

Il momento della verità è arrivato: "Tali e quali" si prepara a salutare il pubblico con una finale che vanta imitazioni al limite della perfezione. Dopo settimane di trasformazioni sorprendenti e sfide giocate sul filo della somiglianza, lo show di Rai 1 accoglie oggi, venerdì 30 gennaio 2026.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Tali e Quali 2026

Stasera, 16 gennaio 2026, torna in onda su Rai uno la nuova puntata di Tali e Quali, condotta da Nicola Savino.

Nella seconda puntata di “Tali e Quali” del 16 gennaio 2026, condotta da Nicola Savino su Rai Uno, sono stati annunciati i vincitori della serata e aggiornate la classifica e le prossime imitazioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Tali e Quali 2026

Argomenti discussi: Tali e quali; Tali e Quali, la terza puntata su Rai 1: le anticipazioni del 23 gennaio; Anticipazioni Tali e Quali del 23 gennaio: gli ospiti e le esibizioni più attese; Tali e Quali, riassunto puntata 23 gennaio 2026: i vincitori, la classifica e i finalisti.

Sul palco i concorrenti che si sono classificati ai primi due posti nelle prime tre puntate e i quattro artisti vincitori delle scorse edizioniUltimo appuntamento con Tali e Quali, il programma di imitatori non famosi in onda su Rai 1, con Nicola Savino: anticipazioni venerdì 30 gennaio 2026. gazzetta.it

Tali e quali 2026, puntata 23 gennaio/ Diretta e classifica: Elisa fuori per un soffio! I finalisti sono…Le anticipazioni della nuova puntata di Tali e Quali 2026 in onda questa sera con Orietta Berti nei panni di giudice speciale. ilsussidiario.net

Irene Petitto. . Ecco le reazioni dei giudici e il risultato finale di Tali e Quali! Questo venerdì in prima serata su Rai Uno ci sarà la finalissima… Non perdetevela! - facebook.com facebook