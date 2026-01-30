Talento raro Cinema in lutto l’attrice di tanti film cult è morta

La notizia ha colpito duramente il mondo del cinema. Catherine O’Hara, l’attrice amata da tanti per i suoi ruoli in film cult, si è spenta. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi ha seguito la sua carriera e apprezzato il suo talento unico.

Un grave lutto ha scosso il mondo dello spettacolo internazionale: è morta Catherine O’Hara, l’amatissima attrice canadese-statunitense. La notizia, confermata dal suo manager a Variety e rilanciata da TMZ, People e altri media internazionali, parla della scomparsa dell’icona a 71 anni dopo una breve malattia nella sua casa di Los Angeles. O’Hara era nota al grande pubblico per il ruolo della mamma di Kevin nella saga di “Home Alone” (“Mamma ho perso l’aereo”) e per l’interpretazione cult di Moira Rose in “Schitt’s Creek”, che le aveva valso numerosi premi, tra cui un Emmy Award. Il suo talento comico e la versatilità l’avevano resa una presenza fissa nel cinema e in televisione per oltre cinque decenni, legandola a ruoli amati e indimenticabili.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

È morta all'età di 91 anni Brigitte Bardot, figura iconica del cinema francese.

Il cinema italiano piange la perdita di Catherine O’Hara, una delle attrici più amate e versatili del nostro tempo.

