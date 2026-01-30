Tabacchi oggi scattano nuovi prezzi per il trinciato e non solo | la tabella ufficiale degli aumenti

Oggi, 30 gennaio 2026, entra in vigore un nuovo giro di aumenti sui prodotti di tabaccheria. Da subito, i prezzi di tabacco trinciato, sigari e sigarette salgono ufficialmente. Le tabaccherie cominciano a recepire gli aumenti annunciati, e i clienti si preparano a pagare qualche euro in più per le loro sigarette preferite.

Da oggi, venerdì 30 gennaio 2026, parte ufficialmente una nuova ondata di rincari per alcuni prodotti di tabaccheria: tabacco trinciato, sigari e sigaretti. Dopo la prima tranche di aumenti delle sigarette, l'Agenzia dei monopoli ha comunicato ufficialmente i nuovi prezzi: ecco quali saranno.🔗 Leggi su Fanpage.it

A partire da oggi, entrano in vigore i nuovi prezzi delle sigarette per il 2026, stabiliti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A partire dal 16 gennaio, i prezzi delle sigarette, sigari e trinciati subiranno aumenti su 387 marche.

