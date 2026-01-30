Tabaccai picchiati e rapinati ritrovate le auto rubate usate dai banditi

Due auto rubate ai tabaccai di Canicattì sono state ritrovate. Si tratta di un’Audi e di una Renault Kangoo, usate dai banditi durante le rapine avvenute due settimane fa. La polizia ha fatto il ritrovamento e ora cerca di capire chi siano i responsabili. I negozianti sono ancora sotto shock, ma almeno le auto sono state recuperate.

Sono state ritrovate le due auto, un’Audi e una Renault Kangoo, rubate ai tabaccai di Canicattì rapinati due settimane fa. I mezzi, restituiti ai proprietari, erano stati abbandonati in due diverse zone di campagna alla periferia della città. Le indagini, condotte da polizia e carabinieri, proseguono per identificare i componenti della banda che da dicembre sta terrorizzando la città con una serie di colpi. Il 20 gennaio, in corso Umberto, si erano verificate due rapine a distanza di pochi minuti l’una dall’altra. Due uomini, con il volto coperto e armati di bastoni e spranghe, avevano fatto irruzione in una tabaccheria per farsi consegnare l’incasso della giornata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Canicattì Rapine Auto rubate e usate come vetture a noleggio: sequestro e denuncia nel Napoletano Dieci auto di grossa cilindrata rubate in Canada: ritrovate in container al Porto di Salerno Dieci auto di grossa cilindrata rubate in Canada sono state ritrovate nel porto di Salerno, nascoste in container diretti in Guinea. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Roma, in 2 giorni ritrovate 6 auto rubate (zona Anagnina / Spinaceto): Fiat Panda/Tipo, Toyota CHR. Ultime notizie su Canicattì Rapine Mortara, rapina in tabaccheria: 26enne denunciato dai CarabinieriIl 26 gennaio 2026, I Carabinieri della Stazione di Mortara hanno denunciato in stato di libertà un 26enne, con precedenti, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria all’interno di un eserci ... ticinonotizie.it Rapina alla tabaccheria di via Zamboni a Brescia: ferito il tabaccaioL’uomo, minacciato con una pistola, ha reagito ed è stato colpito alla testa con il calcio dell’arma. Il rapinatore è stato bloccato poco dopo ... giornaledibrescia.it Notiziario flash del 13 gennaio 2026 Picchiato col cucchiaio, allontanati madre e padrigno Rapina a tabaccaio, 4 arresti a Caltagirone Nesima, entro il 2026 la cittadella dello sport Catania, i musei vanno online Salvo Giuffrida #Catania #Cronac - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.