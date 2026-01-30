Syrian Kurdish-led SDF agree ceasefire phased integration deal with government

La Siria vede un passo importante: le forze siriane curde, note come SDF, annunciano di aver raggiunto un accordo con il governo centrale. Hanno firmato un cessate il fuoco e un piano per integrare gradualmente le forze militari e amministrative. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e scontri nella regione. Ora si cerca di calmare le acque e di avviare un processo di riunificazione. Restano da vedere come reagiranno gli altri gruppi coinvolti e se l’intesa avrà effetti duraturi.

Under the agreement, forces will withdraw from the front lines, government units will deploy to the centres of Hasakah and Qamishli, and local security forces will be merged. In base all’accordo, le forze si ritireranno dalle linee del fronte, le unità governative si dispiegheranno nei centri di Hasakah e Qamishli, e le forze di sicurezza locali saranno fuse. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Syrian Kurdish-led SDF agree ceasefire, phased integration deal with government Approfondimenti su Syrian Kurdish led SDF Syrian government, SDF agree on immediate ceasefire on all fronts, state media say Il governo siriano e le Forze Democratiche Siriane (SDF), sostenute dagli Stati Uniti, hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco immediato su tutte le linee di combattimento. Syrian defence ministry announces four-day ceasefire after new accord with Kurdish force Il ministero della Difesa siriano ha annunciato un cessate il fuoco di quattro giorni, a partire dal 20 gennaio, in seguito a un nuovo accordo con le Forze Democratiche Siriane (SDF). Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Syrian Kurdish led SDF Argomenti discussi: In Siria un mini Afghanistan per Trump; Syria’s Sharaa to meet Putin in Moscow on Wednesday Syria TV says; ISIS Fighters Break Free from Syrian Jail Amid Chaotic Government Handover; Syria says seven soldiers killed in a drone attack by Kurdish forces. Syrian Kurdish-Led SDF Agree Ceasefire, Phased Integration Deal With GovernmentJan 30 (Reuters) - ?The ?Kurdish-led ?Democratic Syrian Forces ?said on Friday ?they had ?agreed ?to ?a comprehensive ceasefire and a phased integration of military ?and administrative bodies ?into ... usnews.com Syria agrees ceasefire with Kurdish-led forces after two weeks of clashesPresident Ahmed al-Sharaa said the deal would allow the Syrian state to reassert control over most areas. msn.com #ISRAELHAMASWAR. ISIS escapes from Syrian Kurdish prisons to Lebanon and Iraq. Israeli attacks south of the Litani. IDF: ready for a surprise war. Clashes in Jerusalem https://www.agcnews.eu/israelhamaswar-isis-escapes-from-syrian-kurdish-prisons-to-l - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.