Svaligiano cantiere con un carrello della spesa arrestati in fuga sui viali

Due uomini sono stati arrestati dopo aver svaligiato un cantiere edile sui viali. Sono entrati forzando la recinzione e hanno caricato i materiali rubati su un carrello della spesa. La fuga è durata poco: sono stati fermati a pochi metri dall’ingresso, prima che riuscissero a scappare.

Hanno forzato la recinzione di un cantiere per rubare materiali edili, caricando la refurtiva su un carrello della spesa, ma la fuga è finita a pochi metri dall'accaduto. È accaduto martedì mattina, 27 gennaio, in via La Marmora, dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato una coppia accusata di furto aggravato. A far scattare l'allarme alcuni testimoni, insospettiti dai forti rumori. I passanti hanno notato due persone introdursi nel cantiere dopo aver danneggiato le protezioni esterne, per appropriarsi di materiale edile e idraulico. Giunti sul posto, i militari hanno raccolto le indicazioni sulla via di fuga e hanno intercettato i due poco distante, in viale Matteotti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

