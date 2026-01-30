Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 30 gennaio

Questa mattina il concorso del Superenalotto non ha regalato il colpo grosso. Nessun '6' né '5+1' tra i numeri estratti. Sono stati invece centrati tre '5', ognuno dei quali porta a casa 46mila euro. La lotteria va avanti senza grandi vincite, lasciando i giocatori in attesa di un colpo di fortuna.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, venerdì 30 gennaio, del Superenalotto. Centrati invece tre '5' che vincono ciascuno 46.491,72 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 114.100.000 euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il concorso del Superenalotto di oggi, 5 gennaio 2026, si è concluso senza vincite di prima o seconda categoria.

Ecco i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, 8 gennaio 2026.

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/01/2026

