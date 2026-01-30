Supercasta dei magistrati Capezzone | ecco il poker avvelenato dal Referendum al Covid

Questa mattina, il giornale Il Tempo apre con una prima pagina che fa discutere. Si parla di una “supercasta” tra magistrati e di un collegamento tra il referendum e il Covid. La notizia si fa largo tra sorrisi e indignazione, lasciando intendere tensioni e conflitti aperti nel mondo della giustizia e della politica.

Una prima pagina che da sorridere e indignare. È quella di oggi, venerdì 30 gennaio, de Il Tempo in edicola. Una raccolta degli orrori sulla giustizia italiana che il direttore Daniele Capezzone illustra in questo video. Buona visione.

