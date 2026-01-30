Sulle pensioni il Pd è nato riformista e invecchiato populista

Il Partito Democratico cambia volto. Nato come forza riformista, negli ultimi tempi si avvicina a posizioni più populiste, facendo discutere i suoi sostenitori. La polemica si accende tra chi chiede soluzioni concrete e chi sembra più interessato a mantenere consensi. La questione delle pensioni resta al centro del dibattito, con molti che si chiedono quale strada prenderà il partito nei prossimi mesi.

Il partito di Schlein rinnega la storia di governo del centrosinista degli ultimi trenta anni per farsi sostenitore dell'agenda Salvini Fornero: "Sulle pensioni ormai il Pd è più salviniano di Giorgetti. A pagare sono i giovani" "Contro Trump l'Europa fa bene a usare il multilateralismo con Mercosur e India". Parla Bruni "Beato quel popolo che non ha bisogno di eroi" è una celebre frase di Bertolt Brecht nella "Vita di Galileo". Da noi la frase andrebbe riscritta così: "Il popolo italiano non ha bisogno di eroi, perché ha imparato a farne a meno". Soprattutto quando si deve affrontare qualche problema attinente alle pensioni.

La discussione sulle pensioni si riaccende in Italia.

