Oltre 600 studenti partecipano a un laboratorio di ceramica e gioiello. L’obiettivo è far riscoprire loro il talento e contrastare l’abbandono scolastico. I ragazzi si cimentano con l’arte, creando oggetti e scoprendo nuove passioni. È un modo per coinvolgerli e dargli una chance di riprendere in mano il loro futuro.

di Sonia Fardelli Oltre 600 studenti coinvolti in un progetto sull’ arte che ha anche lo scopo di combattere l’ abbandono scolastico. L’Associazione Prospettiva ha attivato il percorso " Il sapere delle mani ", attraverso il quale porta negli istituti comprensivi, il potere creativo delle mani con lo scopo di aiutare i giovani a comprendere meglio le proprie attitudini, a volte nascoste. Sono oltre 600 gli studenti del coinvolti nei vari percorsi tra ceramica, costruzione di libri con materiale riciclato, sbalzo e realizzazione di gioielli. Gli esperti coinvolti nei vari ordini di scuola sono l’artista internazionale Sara Lovari, il ceramista Andrea Roggi e l’esperta modellista di Freschi&Vangelisti Elisa Zavagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studenti riscoprono il loro talento. Laboratorio tra ceramica e gioiello

Presso l'istituto Sperone-Pertini di Palermo si svolge un laboratorio teatrale dedicato agli studenti della scuola media.

Il laboratorio di ceramica presso la scuola d'arti e mestieri Bufalini ha offerto un'esperienza di approfondimento sulla lavorazione della terra e la creazione di maschere.

