Studente ucciso a La Spezia controlli con metal detector a scuola

Questa mattina a La Spezia sono iniziati i controlli con i metal detector all’ingresso dell’Istituto Einaudi Chiodo. La scuola ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza dopo il tragico episodio in cui un ragazzo di 18 anni, Youssef Abanoub, è stato colpito a morte da un compagno durante una lite. La comunità scolastica è scossa e si aspetta che queste verifiche aiutino a prevenire altri incidenti simili.

AGI - Al via questa mattina i primi  controlli  all'ingresso dell' Istituto Einaudi Chiodo  della  Spezia, dove il  18enne Youssef Abanoub  è stato ferito mortalmente da una  coltellata  inferta da un compagno di scuola.  Forze dell'ordine  con l' unità cinofila  e  metal detector  sono presenti davanti all'istituto. Il vertice in Prefettura. La  decisione  di impiegare  misure di sicurezza  più stringenti era stata presa nei giorni scorsi, nel corso della riunione del  Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica  in  prefettura alla Spezia, che aveva detto sì ai  metal detector portatili a scuola  per scongiurare l’introduzione di  armi bianche. 🔗 Leggi su Agi.it

