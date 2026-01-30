Studente ucciso a La Spezia controlli con metal detector a scuola

Questa mattina a La Spezia sono iniziati i controlli con i metal detector all’ingresso dell’Istituto Einaudi Chiodo. La scuola ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza dopo il tragico episodio in cui un ragazzo di 18 anni, Youssef Abanoub, è stato colpito a morte da un compagno durante una lite. La comunità scolastica è scossa e si aspetta che queste verifiche aiutino a prevenire altri incidenti simili.

AGI - Al via questa mattina i primi controlli all'ingresso dell' Istituto Einaudi Chiodo della Spezia, dove il 18enne Youssef Abanoub è stato ferito mortalmente da una coltellata inferta da un compagno di scuola. Forze dell'ordine con l' unità cinofila e metal detector sono presenti davanti all'istituto. Il vertice in Prefettura. La decisione di impiegare misure di sicurezza più stringenti era stata presa nei giorni scorsi, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura alla Spezia, che aveva detto sì ai metal detector portatili a scuola per scongiurare l'introduzione di armi bianche.

