La prima serata di Striscia la Notizia non ha raggiunto gli ascolti sperati. La trasmissione fatica a decollare e, se solo decidesse di parlare di Fabrizio Corona, potrebbe cambiare rotta. Attualmente, sembra mancare quella scintilla che avrebbe potuto portare più pubblico, anche perché Ricci è l’unico disposto a sfidare il gossip e le polemiche legate al personaggio. La domanda resta: quando arriverà il momento di affrontare l’argomento?

Nonostante la passione e l'audacia di Antonio Ricci e la sua squadra nel difendere il proprio prodotto nel delicato passaggio da una striscia quotidiana a una prima serata, purtroppo Striscia la notizia ha scelto la strada dell'autoconservazione senza sfruttare l'occasione per rinnovarsi davvero. A parte gli smoking e gli ospitoni - da Maria De Filippi a Fiorello alla prima puntata a Checco Zalone alla seconda - chiamati nella speranza di attirare un pubblico più trasversale, da prima serata appunto, Striscia la notizia ha semplicemente provato a rifare quello che ha sempre fatto facendo finta che tutto andasse per il meglio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Striscia la notizia in prima serata non ingrana: se solo scegliesse di parlare di Corona...

Approfondimenti su Corona Antonio Ricci

Ultime notizie su Corona Antonio Ricci

