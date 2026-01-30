Street Art Cities il murale di Totò Schillaci a un passo dal podio | per votare c’è tempo fino al 31 gennaio

Fino al 31 gennaio, i cittadini possono ancora votare nel contest internazionale di Street Art Cities. Tra i finalisti c’è anche il murale di Totò Schillaci, intitolato

Si chiudono il 31 gennaio le votazioni del prestigioso contest internazionale promosso da Street Art Cities, che mette in competizione alcune tra le opere di street art più importanti del mondo e vede tra i finalisti il murale di Totò Schillaci (Yume un Sogno Per Palermo), unica opera italiana in concorso. Realizzata da Andrea Sposari si trova a Palermo, città natale del campione mancato nel 2024, in via Cartagine 9, quartiere Passo di Rigano. Sono 100 le realizzazioni finaliste nella gara per Street Art Cities, provenienti da Stati Uniti, Argentina, Australia e dai principali Paesi europei, oltre all’Italia anche da Spagna, Portogallo, Germania, Olanda e Grecia).🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il murale dedicato a Salvatore Schillaci, intitolato “Yume, un sogno per Palermo,” ha ottenuto l’ammissione alla finalissima di febbraio 2026 di Best 2025 Street Art Cities.

