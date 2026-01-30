Strategia 2030 Bosch | più competitività per trasformare crisi e software in crescita

La Bosch ha presentato la sua strategia per il 2030, puntando a diventare più competitiva. L’azienda si prepara a affrontare un mercato difficile, con un 2025 che definiscono “navigazione a vista”. I primi dati mostrano un fatturato stabile, intorno ai 91 miliardi di euro, con una crescita dei ricavi del 4,2% al netto dei cambi rispetto al 2024. È una risposta concreta alle sfide di un settore in evoluzione.

Per Bosch il 2025 è un anno di “navigazione a vista” in mercati rallentati e sempre più complessi: i dati preliminari indicano un fatturato stabile a 91 miliardi di euro (2024: 90,3 miliardi), con +4,2% di crescita dei ricavi al netto dei cambi. La crescita contenuta, però, risente della debole situazione economica e di condizioni di mercato più difficili; la redditività è stata penalizzata da minori volumi di vendita, aumento dei dazi e consistenti accantonamenti per adeguamenti strutturali e misure sul personale. Il margine EBIT operativo si attesta a circa 2% (dal 3,5% del 2024). Il processo di riorganizzazione, spiega l’azienda, mira a preservare una Bosch solida economicamente, finanziariamente indipendente e sicura nel lungo periodo: la traiettoria resta quella di una crescita annua del fatturato tra 6% e 8% e di un margine almeno al 7%, obiettivo che – alla luce del contesto – viene ora indicato non prima del 2027 (non nel 2026). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

