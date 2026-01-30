StraBologna 2026 | com’è la nuova maglia

Questa mattina è stata presentata ufficialmente la nuova maglia di StraBologna 2026. La mostra si è tenuta in centro, dove sono state svelate le novità sul look della corsa. La maglia ha colori vivaci e un design moderno, pensato per attirare i partecipanti. Migliaia di persone si preparano a correre in Piazza Maggiore tra pochi mesi.

Bologna, 30 gennaio 2026 - Prima di tutto i numeri. Poi i colori. Stiamo parlando di StraBologna 2026, che porterà migliaia di persone in Piazza Maggiore. Prima di tutto, si diceva, i numeri. La StraBologna numero 45 è prevista per il 24 maggio alle 10.30 (il percorso sarà svelato più avanti, da marzo in poi, ferma restando l'idea di valorizzare il centro storico). E poi? Poi ci sono gli altri numeri: 2.500 fin qui gli iscritti. L'obiettivo di abbattere ancora una volta il muro dei 20.000 e magari arrivare anche a 22.000. Poi, appunto, i colori. Perché nell' aula Marco Biagi de il Resto del Carlino, l'obiettivo è presentare la nuova maglia 2026.

