Storie di sport una serata di libri e passione all’auditorium della Fondazione

Questa sera all’auditorium della Fondazione Piacenza e Vigevano si terrà una serata dedicata allo sport e ai libri. Alle 19,30, vengono presentati tre testi che raccontano storie di campioni, ragazze vincenti e momenti di vita legati al mondo sportivo. La serata promette di coinvolgere appassionati e curiosi, offrendo un’occasione per scoprire nuove storie e approfondire il rapporto tra sport e passione.

Martedì 3 febbraio alle ore 19,30 all'Auditorium S. Margherita della Fondazione Piacenza e Vigevano di via Sant'Eufemia 12 si terrà la presentazione di tre libri dedicati allo sport: "Campioni da favola" di Mario Salvini, "Ragazze vincenti" di Alessandro Ballor e "Mi chiamavano Maesutori" di Alessandro Maestri. Chi è il padre della scherma italiana? E l'inventore del moderno salto in alto? Cosa pensavano tutti dello scricciolo Messi agli esordi? Perché Hamilton, al di là dei titoli vinti, è così importante per la storia della Formula 1 e qual è stato il percorso del giovane Sinner? In uno straordinario spaccato di cronaca sportiva, Mario Salvini, da oltre vent'anni giornalista de "La Gazzetta dello Sport", racconta le vite e le curiosità di 50 campioni, 50 giovani ragazzi e ragazze che hanno cambiato la storia delle loro discipline con straordinari atti di coraggio, strenua forza di volontà, attitudine alla vittoria.

Focus Passione Sport è il nuovo format di OASport condotto da Alice Liverani, dedicato alle storie, all'impegno e ai valori delle società sportive italiane.

