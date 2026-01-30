Storico esponente pentastellato di Catignano abbandona il M5s | Dal sogno della democrazia diretta al declino

Berardo Di Giandomenico, volto noto del Movimento 5 Stelle di Catignano, lascia il partito. Dopo anni di militanza, dice che il sogno della democrazia diretta si è spento e che la direzione presa dal M5S lo ha portato al punto di dover uscire. La sua decisione arriva dopo una lunga riflessione, e lui stesso la definisce “sofferta ma inevitabile”.

Berardo Di Giandomenico, già candidato alle elezioni regionali, lascia "un movimento che non riconosco più, senza il peso di dover difendere l'indifendibile" Berardo Di Giandomenico, esponente storico del Movimento 5 Stelle e già candidato alle ultime elezioni regionali in Abruzzo, annuncia il suo abbandono del M5S, definendolo “una scelta sofferta ma inevitabile”. In una nota, Di Giandomenico, che vive a Catignano, sottolinea come il Movimento sia partito “dal sogno della democrazia diretta” e sia arrivato “al declino assistenzialista e verticistico”. Poi spiega che il distacco “non nasce oggi”, ma affonda le radici nella partecipazione dei pentastellati al governo Draghi, indicata come il momento in cui il M5S “abdicò al suo ruolo di forza antisistema per farsi complice di un’agenda neoliberista che ha compresso i salari e tradito le aspettative dei lavoratori”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

