Durante gli Australian Open, Carlos Alcaraz si è visto chiedere di togliere la smartband Whoop che indossava durante la partita contro Tommy Paul. La richiesta ha fatto discutere, attirando l’attenzione sulla presenza della tecnologia in campo e sulle regole che la riguardano.

Agli Australian Open anche la tecnologia è sotto i riflettori. Se negli ultimi giorni non hai vissuto costantemente online ti potrà essere utile un breve riassunto: durante una recente partita degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul, al ventiduenne spagnolo è stato chiesto di togliersi la smartband Whoop che stava indossando in campo. Un episodio apparentemente marginale, ma sufficiente a scatenare un’ondata di discussioni sulla tecnologia indossabile nel tennis professionistico. Il tennis moderno è uno sport sempre più estremo. Le partite si allungano, gli scambi diventano maratone: basti pensare al rally da 70 colpi tra Jason Kubler e Karen Khachanov agli Australian Open 2023, o ai 34 colpi tra Alex de Minaur e Novak Djokovic a Wimbledon lo scorso anno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Storia della smartband più discussa degli Australian Open

Musetti e Darderi raggiungono gli ottavi di finale agli Australian Open, segnando un traguardo storico per il tennis italiano.

Jannik Sinner, campione in carica agli Australian Open, ha scelto di non partecipare a tornei ATP prima del primo grande appuntamento stagionale.

