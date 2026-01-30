Stop a insediamenti abusivi e discariche L' idea è un parco lineare lungo il Tevere

Il municipio di Roma nord ha deciso di intervenire. I residenti e le autorità vogliono mettere fine agli insediamenti abusivi e alle discariche nelle zone sotto il viadotto Giubileo del 2000. L’obiettivo è creare un parco lineare lungo il Tevere, con bonifiche e lavori di messa in sicurezza. Ora si lavora per riqualificare le aree tra la Flaminia, la ferrovia e il fiume, con l’intento di restituire quei spazi alla città e ai cittadini.

Bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione. È questo quanto vuole il municipio di Roma nord per le aree sottostanti il viadotto Giubileo del 2000, quelle che corrono strette tra la Flaminia, la ferrovia e il Tevere. Tra Labaro e Prima Porta.

