Stefano Accorsi sulla trasformazione fisica per il film di Muccino | i kg persi l'allenamento e il coffee time

L'attore Stefano Accorsi si trasforma per il film di Muccino 'Le cose non dette' tra allenamenti all'alba, dieta e un fisico scolpito che non passa inosservato. "L'ho fatto perché serviva al personaggio. Poi certo, mi piace stare bene, allenarmi, mangiare in modo consapevole e restare curioso. Ma non mi sono mai sentito un perennial", ha spiegato.🔗 Leggi su Fanpage.it

