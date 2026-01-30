Startlist superG Crans Montana 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Sabato 31 gennaio si corre il superG di Crans Montana, in Svizzera. La gara, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, si svolge sulle piste di questa località. Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista, con le pettorali già assegnate. L’orario di partenza, il programma completo, la diretta tv e lo streaming sono disponibili per chi vuole seguire da vicino questa tappa di Coppa.

Sabato 31 gennaio andrà in scena il superG sulle nevi di Crans Montana (Svizzera), gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. In terra elvetica si dovrà un po' tirare un bel sospiro per quanto è accaduto nella prova cronometrata di discesa. Le condizioni meteorologiche poco favorevoli hanno reso il training estremamente pericoloso e a rimetterci tra le altre è stata anche la fuoriclasse americana Lindsey Vonn. In casa Italia si spera di trarre il meglio delle informazioni acquisite, non molte, per affrontare un supergigante tra mille incognite. Ad aprire le danze sarà col pettorale n.

