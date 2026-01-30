Squadre confermate per lo scontro della Pro League

Questa sera le squadre si preparano per lo scontro decisivo nella Pro League. Cristiano Ronaldo e i suoi compagni sanno che devono fare punti per restare in corsa al titolo. La partita si avvicina e i tifosi sono già in fibrillazione.

2026-01-30 18:33:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Cristiano Ronaldo e compagni devono guadagnare terreno nella corsa al titolo. Al-Nassr mirerà a guadagnare terreno nella corsa al titolo della Saudi Pro League battendo Al Kholood. Cristiano Ronaldo e soci sono a sei punti dalla capolista Al-Hilal avendo giocato una partita in meno. Ci si aspetta che riducano il divario a tre punti e si avvicinino all’Al-Ahli Saudi, secondo in classifica, con la vittoria su una squadra a soli quattro punti sopra la zona retrocessione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Le formazioni ufficiali per la prossima sfida di Conference League sono state confermate, con Glasner che punta su una squadra forte e competitiva.

Confirmed lineups for Al Nassr vs Al Ittihad in King Cup of Champions

