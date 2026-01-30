Bruce Springsteen torna a far parlare di sé con un gesto deciso. Durante il concerto a Minneapolis, il cantante ha mostrato una scritta sulla chitarra:

Bruce Springsteen torna alla carica contro Donald Trump. L’artista si è recato a Minneapolis per partecipare a una manifestazione contro le operazioni dell’Ice. Durante la serata di beneficenza al locale storico First Avenue nel centro della città, organizzata in omaggio a Renee Good e Alex Pretti, The Boss è salito inaspettatamente sul palco e ha eseguito il suo nuovo brano "Streets of Minneapolis". L’annuncio della sua presenza aveva circolato tra gli spettatori prima dell’inizio dell’evento, suscitando entusiasmo nel pubblico. Springsteen ha suonato con la scritta “Arrest The President” sulla chitarra e ha presentato il pezzo nato in reazione alle tensioni attorno alle proteste in città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Springsteen in concerto a Minneapolis e spunta la scritta sulla chitarra: "Arrestate Trump"

Durante un evento benefico a Minneapolis, Bruce Springsteen ha sorpreso il pubblico cantando ‘Power to the People’ di John Lennon.

Bruce Springsteen risponde a Donald Trump e alle politiche dell’ICE pubblicando una nuova canzone intitolata “Streets of Minneapolis”.

