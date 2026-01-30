L’ultimo gesto di protesta contro Donald Trump arriva da Minneapolis, dove Sprengsteen ha scritto un inno dedicato alla resistenza. Nel frattempo, Bob De Niro ha fatto parlare di sé ai Golden Globes, urlando “Fuck Trump!” sul palco per esprimere il suo disprezzo. Due eventi diversi, ma entrambi chiari segnali di scontento nei confronti dell’attuale presidente americano.

Bob De Niro, qualche giorno fa, sul palco dei Golden Globes ha scelto la via più breve: “Fuck Trump!”, ha sputato nel microfono, per esprimere il disprezzo per l’inquilino della Casa Bianca e poi ha mostrato i muscoli come Braccio di Ferro, per dire: “Fatti sotto, Donald! Alla vecchia maniera!”. Il video è diventato virale, poi le cronache hanno seppellito il tutto. Bruce Springsteen, altro storico e vocale oppositore del presidente (attenzione: parliamo di due americani “veri”, coetanei di Trump, persone di rispetto che i connazionali non prendono alla leggera), ha messo su un’operazione più lungimirante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sprengsteen scrive l’inno della resistenza a Trump. A partire da Minneapolis

