Sporting vittorioso nel recupero Camerlona alla carica

Il girone A di Terza si accende con una svolta inattesa. La Polisportiva Camerlona, dopo una sconfitta, torna alla vittoria nel recupero contro il fanalino di coda Mattei. La squadra di casa, sotto pressione, riesce a ribaltare il risultato e a conquistare tre punti importanti. La partita è stata piena di emozioni e di colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Testacoda nel girone A di Terza con la capolista Polisportiva Camerlona chiamata al riscatto contro il Mattei, fanalino di coda. Il Wild Bagnara, domani in campo col Giovecca, non ha giocato il recupero contro il Lido Adriano e resta a -4. Nel girone B lo Sporting ha vinto 2-1 il recupero con Ulisse&Penelope ed è a +3 sul Vatra del capocannoniere Perparim Lamkja (16 gol, nella foto) impegnato domani contro il Biancanigo dell'altro bomber del gruppo, Longari già in gol 12 volte sin qui. Terza Categoria (16ª giornata, ore 14,30). Girone A (domani): Atlas-Stella Azzurra, Cervia Utd U21-Sant'Alberto (a Pisignano), Giovecca-Wild Bagnara, Lido Adriano-Coyotes, Marradese-Saline Romagna, Pol.

