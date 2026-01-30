Sporting rimonta in extremis Camerlona sfida l’undici con determinazione

Lo Sporting Castel Guelfo ha conquistato una vittoria al termine di una partita piena di emozioni. Dopo essere stato sotto nel punteggio, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato nel recupero, battendo 2-1 l’Ulisse&Penelope. La sfida si è fatta infuocata negli ultimi minuti, con i gialloblù che hanno dimostrato determinazione e carattere per portare a casa i tre punti e decidere il campionato.

Lo Sporting Castel Guelfo ha trovato la vittoria nel recupero del girone B di Terza Categoria, superando 2-1 l’Ulisse&Penelope con un finale serrato che ha deciso il destino del campionato. Il risultato, ottenuto domenica pomeriggio al termine di una partita equilibrata, ha portato i biancorossi a +3 sul Vatra, capolista con 29 punti, e ha rafforzato la loro posizione di contendente diretto al titolo. Il gol del vantaggio è arrivato al 35’ del primo tempo, con un diagonale preciso di un attaccante ancora da identificare, mentre il pari è stato segnato al 70’ da un centrocampista di difesa che ha sfruttato un errore del reparto arretrato avversario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sporting rimonta in extremis, Camerlona sfida l’undici con determinazione. Approfondimenti su Sporting Castel Guelfo Terza categoria. Colpo Stella Azzurra con il Camerlona Ok Vatra e Sporting In questa giornata di terza categoria, il colpo Stella Azzurra si è verificato con le vittorie di Vatra e Sporting Lugo, entrambe per rinvio a causa di impraticabilità di campo. Sporting vittorioso nel recupero. Camerlona alla carica Il girone A di Terza si accende con una svolta inattesa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sporting Castel Guelfo Argomenti discussi: Trastevere in extremis: vince in rimonta il derby con il Montespaccato; Un Genoa epico in rimonta grazie a tre capolavori, ma si può ancora migliorare; Il Lione vince e blinda il primato, rimonta clamorosa dell'Aston Villa. Bene Porto e Betis; La Roma, in extremis, tra le prime otto grazie ad una rete di Ziolkowski. Il Bologna chiude al 10^ posto. La Magnolia tenta la rimonta in extremis, ma non bastaCoppa Italia conclusa per la Magnolia, che nel match contro il Tortona cede 76 a 83. E’ mancata la giusta cattiveria, sintetizza a fine gara coach Sabatelli. Campobassane in partita solo all'inizio ... rainews.it L’illusione dura mezz’ora: il Pisa Sporting Club gela il Meazza, ma la rimonta nerazzurra è spietata facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.