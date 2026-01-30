Sporting rimonta in extremis Camerlona sfida l’undici con determinazione

Lo Sporting Castel Guelfo ha conquistato una vittoria al termine di una partita piena di emozioni. Dopo essere stato sotto nel punteggio, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato nel recupero, battendo 2-1 l’Ulisse&Penelope. La sfida si è fatta infuocata negli ultimi minuti, con i gialloblù che hanno dimostrato determinazione e carattere per portare a casa i tre punti e decidere il campionato.

Lo Sporting Castel Guelfo ha trovato la vittoria nel recupero del girone B di Terza Categoria, superando 2-1 l’Ulisse&Penelope con un finale serrato che ha deciso il destino del campionato. Il risultato, ottenuto domenica pomeriggio al termine di una partita equilibrata, ha portato i biancorossi a +3 sul Vatra, capolista con 29 punti, e ha rafforzato la loro posizione di contendente diretto al titolo. Il gol del vantaggio è arrivato al 35’ del primo tempo, con un diagonale preciso di un attaccante ancora da identificare, mentre il pari è stato segnato al 70’ da un centrocampista di difesa che ha sfruttato un errore del reparto arretrato avversario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

