Sportiello M5S | Questo è il luogo della democrazia fascisti non vanno accettati – Il video

In un’aula del Parlamento, Sportiello del Movimento 5 Stelle ribadisce che fascisti e nazisti non sono benvenuti. Dice chiaramente che in quei banchi non entreranno mai, perché si tratta del luogo della democrazia e va mantenuta una linea rossa che non bisogna superare. Le sue parole arrivano in un momento di tensione politica, con l’obiettivo di difendere i valori fondamentali dell’istituzione.

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 “In questa aula, in questi banchi non entreranno mai nazisti e fascisti, perché è ora di mettere una linea rossa che non va superata, perché questa è il luogo della democrazia. Nazisti e fascisti non vanno accettati” così la deputata Sportiello al presidio nella sala conferenze della Camera dei deputati. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Calenda litiga con Renzi, si intromette Casalino. L’accusa sull’Ucraina e la propaganda: «Prova a sentire cosa hanno subìto in Donbass» Il pressing per cacciare Vannacci dal partito e l’irritazione dei leghisti veneti.🔗 Leggi su Open.online

Il Giorno della Memoria è un'occasione per riflettere sulla storia della Shoah e sull'importanza di preservare la dignità umana e i valori democratici.

