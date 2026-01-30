Sport presentato rapporto 2025 al Foro Italico
Lo sport in Italia si conferma in buona salute. Nel 2025, il settore vale l’1,5% del PIL e coinvolge 38 milioni di italiani attivi. Crescono gli investimenti e il numero di persone che praticano sport aumenta, mentre la sedentarietà raggiunge il livello più basso di sempre, con un tasso del 33%.
Lo sport è un settore sempre più in crescita: nel 2025 vale l'1,5% del PIL e conta 38 milioni di italiani attivi Crescono gli investimenti e la sedentarietà è ai minimi storici, con un tasso del 33%. Questo alcuni dei dati emersi dal rapporto 'sport 2025', presentato dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute al Foro Italico a Roma.
