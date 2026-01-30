Lo sport in Italia si conferma in buona salute. Nel 2025, il settore vale l’1,5% del PIL e coinvolge 38 milioni di italiani attivi. Crescono gli investimenti e il numero di persone che praticano sport aumenta, mentre la sedentarietà raggiunge il livello più basso di sempre, con un tasso del 33%.

Lo sport è un settore sempre più in crescita: nel 2025 vale l’1,5% del PIL e conta 38 milioni di italiani attivi Crescono gli investimenti e la sedentarietà è ai minimi storici, con un tasso del 33%. Questo alcuni dei dati emersi dal rapporto ‘sport 2025’, presentato dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute al Foro Italico a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sport, presentato rapporto 2025 al Foro Italico

Approfondimenti su Foro Italico

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sport, presentato rapporto 2025 al Foro Italico

Ultime notizie su Foro Italico

Argomenti discussi: Rapporto 2025, lo sport genera 32 miliardi di valore. E 38 milioni sono gli italiani attivi; Sport in Italia, 32 miliardi di valore aggiunto. Tutti i dati del rapporto 2025; Rapporto Sport 2025: Lo sport vale l’1,5% del PIL. Sedentarietà ai minimi storici; Rapporto Sport 2025: il settore cresce e coinvolge 38 milioni di italiani.

Rapporto 2025, lo sport genera 32 miliardi di valore. E 38 milioni sono gli italiani attiviLo studio voluto dal ministro Abodi e cirato da Icsc e Sport e Salute ... msn.com

Quintieri: Rapporto Sport 2025 conferma importanza quadro sistematico e aggiornatoE’ il terzo anno consecutivo che presentiamo il rapporto sport con Sport e Salute, un osservatorio che stiamo cercando di migliorare. L’attenzione verso lo sport sta crescendo non solo per aspetti ag ... adnkronos.com

Continuano all'auditorium #Rai del Foro italico le prove degli artisti in gara al prossimo #FestivaldiSanremo x.com

Tg2. . Continuano all'auditorium #Rai del Foro italico le prove degli artisti in gara al prossimo #FestivaldiSanremo - facebook.com facebook