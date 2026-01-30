Sport in tv oggi venerdì 30 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 30 gennaio, gli appassionati di sport possono seguire diversi eventi in tv e streaming. OA Sport trasmette in diretta tutto quello che succede, offrendo un’alternativa semplice e diretta a chi vuole restare aggiornato senza complicazioni. Dalle ore mattutine fino a sera, gli spettatori avranno modo di seguire partite, gare e momenti clou di questa giornata sportiva.

Oggi, venerdì 30 gennaio gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sugli Australian Open 2026. Il primo Slam della stagione si avvi ai titoli di coda e oggi è il giorno delle semifinali. Jannik Sinner dovrà affrontare una leggenda come Novak Djokovic, per centrare l’accesso all’atto conclusivo e dar seguito al percorso. L’altoatesino darà tutto quello che ha. Allargando gli orizzonti, la Coppa del Mondo di sci alpino catalizzerà le attenzioni con la discesa femminile a Crans Montana, dove Federica Brignone sarà l’osservata speciale dopo il suo ritorno in gigante a 10 mesi circa dal suo terribile incidente in Val di Fassa. 🔗 Leggi su Oasport.it

