Sport in tv oggi venerdì 30 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 30 gennaio, torna la programmazione sportiva su OA Sport. Gli appassionati possono seguire gli eventi in diretta, sia in tv che in streaming. La giornata si prospetta ricca di incontri e competizioni, pronti a coinvolgere gli spettatori di tutta Italia.

Oggi, venerdì 30 gennaio gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sugli Australian Open 2026. Il primo Slam della stagione si avvi ai titoli di coda e oggi è il giorno delle semifinali. Jannik Sinner dovrà affrontare una leggenda come Novak Djokovic, per centrare l’accesso all’atto conclusivo e dar seguito al percorso. L’altoatesino darà tutto quello che ha. Allargando gli orizzonti, la Coppa del Mondo di sci alpino catalizzerà le attenzioni con la discesa femminile a Crans Montana, dove Federica Brignone sarà l’osservata speciale dopo il suo ritorno in gigante a 10 mesi circa dal suo terribile incidente in Val di Fassa. 🔗 Leggi su Oasport.it

