Spari ed esplosioni vicino all’aeroporto di Niamey | dirottati due voli militari italiani messi in sicurezza

Intorno a mezzanotte, tra il 28 e il 29 gennaio, si sono sentite spari e esplosioni vicino all’aeroporto di Niamey, la capitale del Niger. Due voli sono stati dirottati e i militari italiani presenti sul posto sono riusciti a mettere in sicurezza le persone coinvolte. La situazione si è calmata solo dopo alcune ore.

Intorno alla mezzanotte, tra il 28 e il 29 gennaio, sono stati avvertiti spari ed esplosioni nelle vicinanze dell'aeroporto internazionale Diori Hamani di Niamey, capitale del Niger, con la situazione che si è normalizzata soltanto dopo un paio d'ore. Durante questo periodo di tempo due aerei passeggeri diretti a Niamey, uno proveniente dal Belgio e uno dall'Algeria, sono stati dirottati in Nigeria e in Burkina Faso. Il fatto assume una certa rilevanza in quanto presso tale base militare, chiamata "101", sono schierati anche militari italiani impegnati dal 2018 nella missione bilaterale MISIN, che condividono il luogo con gli Africa Corps russi presenti in Niger dalla primavera del 2024.

