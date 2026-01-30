Spareggi Champions ufficiali date e orari | quando gioca l’Inter

L’Inter conosce finalmente date e orari dei playoff di Champions League. Dopo il sorteggio di Nyon, la UEFA ha reso ufficiale il calendario, e ora i tifosi sanno quando seguire la propria squadra. La partita si giocherà tra le prossime settimane, con orari e date che sono state confermate questa mattina.

Quando gioca l'Inter. Dopo il verdetto dell'urna di Nyon, arrivato in tarda mattinata, la UEFA ha ufficializzato calendario e orari dei playoff di Champions League. L' Inter, abbinata al BodøGlimt, affronterà il primo atto del doppio confronto in trasferta, nella gelida Norvegia, mercoledì 18 febbraio alle ore 21.00. Il ritorno si giocherà invece a San Siro martedì 24 febbraio, sempre con calcio d'inizio alle 21.00, in una sfida che deciderà l'accesso agli ottavi di finale. Il programma completo dei playoff: quando gioca l'Inter. Gare di andata • Martedì 17 febbraio, ore 18.45: Galatasaray–Juventus • Martedì 17 febbraio, ore 21.

