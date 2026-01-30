Spaccio di cocaina nella pizzeria | arrestato il titolare

I carabinieri di San Nicola la Strada hanno arrestato il titolare di una pizzeria dopo aver scoperto un’attività di spaccio di cocaina. Durante un controllo di routine, i militari hanno trovato droga nascosta nel locale e hanno deciso di intervenire. Ora l’uomo si trova in caserma in attesa di essere ascoltato dal giudice.

E' stato posto ai domiciliari. Denunciata una persona che era all'interno del locale al momento del blitz dei carabinieri Spaccio di droga in pizzera. E' quanto scoperto dai carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada nell'ambito di un’attenta attività di controllo del territorio. Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 gennaio, i militari dell'Arma hanno arrestato in flagranza un 51enne, titolare di una pizzeria di San Marco Evangelista, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati nel monitoraggio dell’area di San Marco Evangelista, hanno notato un giovane che, dopo essere entrato per pochi istanti all’interno di una pizzeria, si allontanava con atteggiamento sospetto.🔗 Leggi su Casertanews.it

I Carabinieri hanno fatto irruzione in una pizzeria nel Casertano e hanno trovato droga nascosta tra le pizze.

