S&P ha confermato il rating dell’Italia a BBB+ e ha cambiato l’outlook da stabile a positivo. La notizia fa sperare in una ripresa economica e apre la strada a possibili miglioramenti nei prossimi mesi.

Milano, 30 gen. (askanews) – S&P conferma il suo giudizio sull’Italia, BBB+, e aumenta la fiducia sul Paese, alzando l’outlook da stabile a positivo. “La traiettoria di maggiore credibilità verso l’Italia non conosce soste. Il lavoro paga”, ha commentato il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Per gli analisti di S&P, “la prospettiva positiva riflette l’aspettativa che, nonostante la persistente incertezza nel commercio internazionale, il settore privato diversificato dell’Italia continuerà a sostenere le eccedenze delle partite correnti, mentre il settore pubblico dovrebbe ridurre gradualmente il proprio indebitamento netto, portando il debito pubblico su un lento trend di declino nel 2028”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su SP Conferma

S&P conferma il rating BBB+ dell'Italia e alza l’outlook da stabile a positivo.

S&P Global Ratings ha confermato il rating dell’Italia a BBB+ e ha deciso di alzare l’outlook da stabile a positivo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su SP Conferma

Argomenti discussi: S&P alza a positivo l’outlook dell’Italia e conferma il rating BBB+; S&P conferma il Rating dell’Italia BBB+ e alza l’outlook a positivo. Giorgetti: Lavoro paga; S&P conferma il suo BBB+ sull’Italia, ma l’outlook ora è positivo; S&P conferma il suo BBB+ sull'Italia.

S&P conferma per l'Italia il rating e aumenta outlook, Giorgetti Lavoro pagaROMA (ITALPRESS) – La traiettoria di maggiore credibilità verso l’Italia non conosce soste. Il lavoro paga. Così sul sito ... iltempo.it

S&P conferma rating BBB+ dell'Italia, alza outlook a positivoS&P conferma il rating dell'Italia 'BBB+' e alza l'outlook da stabile a positivo. E' quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. Le motivazioni ... ilmattino.it

S&P conferma il rating dell’Italia a BBB+ e alza l’outlook a positivo: Giorgetti esulta x.com

#Standar&Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+ e alza l'outlook da stabile a positivo. "La traiettoria di maggiore credibilità verso l'Italia non conosce soste. Il lavoro paga", ha spiegato #GiancarloGiorgetti - facebook.com facebook