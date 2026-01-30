Sottrasse soldi a persone fragili L’amministratore si difende | Profitto sotto i 200mila euro

L’amministratore coinvolto in un caso di truffa ai danni di persone fragili si difende dicendo che il suo profitto era sotto i 200mila euro. Lo scorso marzo era finito in manette, e circa un anno fa era stato sequestrato preventivamente oltre due milioni di euro. La vicenda tiene banco tra la gente del quartiere, che si chiede come sia stato possibile che un professionista così vicino alla comunità abbia agito in modo così scorretto.

Lo scorso marzo era finito in manette, mentre un anno fa nei suoi confronti era scattato un sequestro preventivo per oltre due milioni di euro. Ieri Maurizio Nostro, 64 anni, ragioniere commercialista con studio a Brescia, ha rilasciato dichiarazioni spontanee davanti al gup, nell'ambito del processo in abbreviato che sta affrontando. Il professionista, come già aveva fatto in occasione dell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso in parte gli addebiti, ma ha ridimensionato l'entità del "gruzzolo" che si sarebbe intascato, che a suo dire non oltrepassa di certo i 200mila euro. Peculato, rifiuto di atti d'ufficio, falso in atto pubblico e autoriciclaggio sono le accuse mosse all'imputato contro il quale si sono costituite quattro parti offese, quattro legali in rappresentanza di altrettanti fallimenti, e l'Ordine dei commercialisti.

