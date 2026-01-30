Sospeso l’autista del bus che non ha fatto salire un 11enne sotto le nave | era senza biglietto

Un autista di bus di Linea Spa è stato sospeso dopo aver negato l’ingresso a un ragazzino di 11 anni. Il fatto è successo il 27 maggio, quando il conducente non ha fatto salire il ragazzino perché senza biglietto. La famiglia del bambino si è lamentata, chiedendo chiarimenti sulla decisione. La compagnia ha preso provvedimenti e ha sospeso l’autista in attesa di accertamenti.

Linea Spa ha sospeso l’autista che lo scorso 27 non ha fatto salire a bordo un ragazzino di 11 anni perché senza biglietto. In una nota Tiziano Idra, direttore operativo de La Linea Spa, si è dichiarato «sollevato che non vi siano state conseguenze» per il ragazzino c ostretto a fare 6 km a piedi sotto la neve, lungo il tragitto della linea Calalzo-Cortina. «L'azienda ha avviato immediatamente un procedimento interno di verifica, disponendo in via cautelativa la sospensione dal servizio del conducente interessato» si legge nella nota dall’azienda che «ribadisce il proprio dispiacere e conferma la piena collaborazione con gli enti competenti per ogni ulteriore approfondimento» e «garantisce l’adozione di tutte le misure necessarie affinchè situazioni analoghe non si ripetano». 🔗 Leggi su Feedpress.me

La mamma dell'11enne che è stato fatto scendere dal bus senza biglietto racconta che il suo bambino tremava e fatica a camminare tra neve e gelo.

Un autista di un bus a Belluno ha fatto scendere un bambino di 11 anni perché senza biglietto "olimpico".

