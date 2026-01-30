Sorteggio ravvicinato | avversari tosti in attesa delle fasi successive

L’Inter si prepara a un sorteggio che può portare a sfide dure e imprevedibili. I nerazzurri sono spalle al muro: da una parte il BodoGlimt, formazione norvegese in crescita e difficile da affrontare, dall’altra il Benfica, squadra portoghese esperta e con uno degli attacchi più pericolosi d’Europa. Il club nerazzurro sa che ogni avversario sarà un ostacolo da superare per proseguire nel torneo.

L'Inter si prepara a un incrocio di playoff che promette tensione fin dal primo scontro. Il sorteggio delle fasi successive della Champions League ha messo di fronte il club nerazzurro a due possibili avversari dal profilo molto diverso ma altrettanto ostico: il BodoGlimt, squadra norvegese in crescita e con un'identità tattica ben definita, o il Benfica, gigante portoghese con un'esperienza pluriennale in Europa e un reparto offensivo tra i più letali del continente. Il sorteggio, che si è concluso con la selezione di un percorso comunque complesso, ha reso evidente come nessuna delle due opzioni offra un cammino agevole per la squadra di Simone Inzaghi.

