La Juventus, l’Inter e l’Atalanta conoscono oggi i loro avversari nei playoff. I sorteggi hanno assegnato loro sfide difficili, con squadre di alto livello che cercano il pass per la fase a gironi. Le tre italiane ora devono prepararsi bene per le sfide che si giocheranno nelle prossime settimane.

La fase finale della qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League si è definita con i sorteggi dei play-off, che hanno assegnato a Juventus, Inter e Atalanta avversari di alto livello in cerca di un posto tra le otto squadre che affronteranno il girone di Champions. I bianconeri, reduci dal quarto posto in Serie A, dovranno affrontare il Galatasaray, squadra turca che ha ottenuto il titolo nazionale e ha dimostrato una solida prestazione in Europa, con una difesa solida e un attacco veloce. L’interesse per il match è alto, non solo per la storia tra le due formazioni, ma anche per la sfida tra due stili di gioco molto diversi: il pressing alto della Juventus contro la fluidità tattica del club di Istanbul. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorteggio playoff: Juventus, Inter e Atalanta affrontano avversari ostici in cerca di qualificazione.

La Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff di UEFA Champions League 202526.

Questa mattina si è svolto il sorteggio dei playoff di Champions League per la stagione 2025-2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

