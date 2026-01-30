Sorteggio playoff Europa League | Il Bologna affronterà il Brann
Questa mattina a Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff di Europa League. Il Bologna affronterà il Brann di Bergen, dopo aver concluso il campionato al decimo posto e aver sfiorato la qualificazione diretta tra le prime otto. Ora i rossoblù devono prepararsi alla sfida contro gli norvegesi, che si giocherà nelle prossime settimane.
Bologna, 30 gennaio 2026 – Sarà il Brann l’avversaria del Bologna nei playoff di Europa League. Il decimo posto raggiunto nell’ultima giornata della fase campionato, sfiorando il passaggio diretto tra le prime 8 del torneo aveva messo i rossoblù nella condizione di essere comunque testa di serie, attendendo l’esito del sorteggio (effettuato stamattina a Nyon, in Svizzera) per una tra la squadra di Bergen e la Dinamo Zagabria. Alla fine saranno i norvegesi a contendere l’accesso agli ottavi di finale agli uomini di Italiano. Si tratterà di un remake di quanto andato in scena al Dall’Ara lo scorso 6 novembre, quando i rossoblù pareggiarono a reti inviolate dopo aver dominato la gara pur con un uomo in meno per l’espulsione di Lykogiannis al 23’ del primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
