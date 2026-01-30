Sorteggio playoff Europa League | ecco chi affronterà il Bologna

Questa mattina a Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff di Europa League. Il Bologna affronterà i norvegesi del Brann, partita che si giocherà tra le mura di casa o in trasferta a seconda della collocazione. I rossoblù conoscono ora il loro prossimo avversario e si preparano a scendere in campo per conquistare un posto nella fase successiva.

Bologna, 30 gennaio 2026 – Il Bologna affronterà i norvegesi del Brann ai playoff di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa che si è svolto stamattina a Nyon. I rossoblù avevano già affrontato il Brann durante la fase a gironi: al Dall’Ara era finita 0-0 coi padroni di casa rimasti in 10 uomini. La gara di andata sarà il 19 febbraio a Bergen (Norvegia), ritorno il 26 febbraio al Dall’Ara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa sera a Nyon sono stati definiti gli incontri playoff di Europa League.

Oggi si tiene il sorteggio dei playoff di Europa League.

SORTEGGI EUROPA LEAGUE - CHI SFIDERA' IL BOLOGNA

Sorteggio Europa League: il Bologna pesca il Brann, rischio 'derby' agli ottaviIl club rossoblù se la vedrà contro i norvegesi negli spareggi validi per la fase ad eliminazione diretta ... msn.com

Europa League, il sorteggio: il Bologna ritrova il Brann, già affrontato nella prima faseSi è concluso il sorteggio del playoff di Europa League che vedeva protagonista il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù trovano ancora. tuttomercatoweb.com

Ecco il quadro completo dei play-off di Europa League x.com

ROMA AGLI OTTAVI, BOLOGNA AI PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE La Roma pareggia 1-1 e resta tra le prime 8. Il Bologna sfiora il traguardo, vince la sua gara ma chiude al 10° posto in classifica ed è costretto a passare dai playoff - facebook.com facebook