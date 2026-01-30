Sorteggio playoff Champions | l’Inter pesca il Bodo va male alla Juve
Questa mattina sono stati sorteggiati i playoff di Champions League. L’Inter evita il Benfica, che ha Mourinho in panchina. La Juventus, invece, ha tutto da perdere e si prepara a sfidare una squadra difficile. L’Atalanta dovrà affrontare il Borussia Dortmund, una sfida importante per il percorso europeo delle squadre italiane.
L’Atalanta ha pescato il Borussia Dortmund Sono stati sorteggiati i playoff Champions. È andata bene all’ Inter, che ha evitato il Benfica del grande ex Mourinho. I portoghesi rigiocheranno contro il Real Madrid, appena sconfitto 4-2 con rete finale e decisiva del portiere Trubin. I nerazzurri di Chivu dovranno vedersela col BodoGlimt (andata in Norvegia), una squadra che in League Phase ha comunque messo al tappeto il Manchester City e l’Atletico Madrid. (Screen canale UEFA) – Calciomercato.it È andata male, invece, alla Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Champions League, sorteggio playoff: l’Inter pesca il Bodo/Glimt
L’Inter affronterà il BodoGlimt nei playoff di Champions League.
Zanetti commenta il sorteggio di Champions League: «Va fatta attenzione al Bodo, si è visto nell’ultimo turno! L’Inter in Champions vuole…»
Javier Zanetti avverte i tifosi e la squadra: bisogna stare attenti al Bodo dopo il sorteggio di Champions League.
