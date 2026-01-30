Questa mattina sono stati sorteggiati i playoff di Champions League. L’Inter evita il Benfica, che ha Mourinho in panchina. La Juventus, invece, ha tutto da perdere e si prepara a sfidare una squadra difficile. L’Atalanta dovrà affrontare il Borussia Dortmund, una sfida importante per il percorso europeo delle squadre italiane.

L’Atalanta ha pescato il Borussia Dortmund Sono stati sorteggiati i playoff Champions. È andata bene all’ Inter, che ha evitato il Benfica del grande ex Mourinho. I portoghesi rigiocheranno contro il Real Madrid, appena sconfitto 4-2 con rete finale e decisiva del portiere Trubin. I nerazzurri di Chivu dovranno vedersela col BodoGlimt (andata in Norvegia), una squadra che in League Phase ha comunque messo al tappeto il Manchester City e l’Atletico Madrid. (Screen canale UEFA) – Calciomercato.it È andata male, invece, alla Juventus. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sorteggio playoff Champions: l’Inter pesca il Bodo, va male alla Juve

L'Inter affronterà il BodoGlimt nei playoff di Champions League.

Javier Zanetti avverte i tifosi e la squadra: bisogna stare attenti al Bodo dopo il sorteggio di Champions League.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

