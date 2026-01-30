Sorteggio playoff Champions League 2025 2026 | gli accoppiamenti delle italiane

Questa mattina a Nyon si è svolto il sorteggio dei playoff della Champions League 20252026. Sono stati scelti gli avversari di Inter, Juventus e Atalanta, che ora aspettano di conoscere le proprie avversarie per la fase successiva. Le squadre italiane sono pronte a scendere in campo, con l’obiettivo di garantirsi un posto nella fase a gironi.

Si è svolto a Nyon il sorteggio dei playoff Champions League 20252026 che ha riguardato Inter, Juventus e Atalanta. I nerazzurri hanno pescato i norvegesi del Bodo Glimt; i bianconeri, invece, se la vedranno con i turchi del Galatasaray, mentre gli orobici sfideranno i tedeschi del Borussia Dortmund. SORTEGGIO PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE 20252026: IL TABELLONE COMPLETO BENFICA-REAL MADRID -BODO GLIMT-INTER -MONACO-PSG -QARABAG-NEWCASTLE -GALATASARAY-JUVENTUS -BRUGES-ATLETICO MADRID -BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA -OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN LE REGOLE DEL SORTEGGIO In base al piazzamento, i club teste di serie, a coppie, sono stati abbinati a club non teste di serie, sempre a coppie: squadre 9 o 10 contro squadre 23 o 24 e così via. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Questa mattina sono stati estratti i sorteggi dei playoff della Champions League 2025-2026.

Con le sfide dei playoff di Champions League, inizia la fase decisiva della competizione.

Playoff Champions League: chi affronterà chi

