Sorteggio ottavi di Champions | analisi dei potenziali incassi per le italiane in corsa

Venerdì 30 gennaio a Nyon si terrà il sorteggio degli ottavi di Champions League 2025-26. Sono tre le squadre italiane ancora in corsa: Inter, Juventus e Atalanta. Con questo evento si decideranno gli avversari che le future partite metteranno di fronte, e ci si aspetta un giro di soldi importante per tutte. Le italiane sperano di ottenere incontri favorevoli che possano portare a più incassi e qualificazioni.

Venerdì 30 gennaio 2026 si svolgerà a Nyon il sorteggio dei playoff della Champions League 2025-26, un momento cruciale per le tre squadre italiane ancora in corsa: Inter, Juventus e Atalanta. Le tre formazioni, classificate tra il 9° e il 16° posto nella fase a gironi, hanno ottenuto il riconoscimento di teste di serie e ora dovranno affrontare una delle otto squadre piazzate tra il 17° e il 24° posto. Il sorteggio, che avrà inizio alle ore 12:00, si svolgerà in diretta con trasmissione gratuita su canali ufficiali UEFA, ma sarà visibile anche su Sport 24, NOW e Amazon Prime Video. Le gare si disputeranno il 17 e il 24 febbraio, con le teste di serie che giocheranno il ritorno in casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Champions League 202526 sta entrando nel vivo.

Questa sera le italiane si giocano il passaggio agli ottavi e ai playoff, e i numeri parlano chiaro: l’incasso, in base ai risultati, può cambiare radicalmente.

