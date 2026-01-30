Sorteggio Champions League | gli avversari di Juventus Inter e Atalanta nei playoff

La Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff di UEFA Champions League 202526. È una notizia che i tifosi aspettavano da tempo. Ora, la squadra di Allegri si prepara a scendere in campo per cercare di passare il turno e raggiungere la fase a gironi. La sfida è importante, e i bianconeri sono pronti a mettersi in gioco.

È arrivata la notizia che i tifosi aspettavano: la Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff di UEFA Champions League 202526. Il verdetto è emerso dal sorteggio andato in scena oggi alle ore 12 a Nyon, in Svizzera, che ha definito tutti gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta preliminare. Le tre italiane ancora in corsa — Inter, Juventus e Atalanta — partecipavano al sorteggio come teste di serie, evitando così alcuni dei club più temuti del tabellone. Il verdetto per la Juventus: sfida al Galatasaray. Per la squadra bianconera il sorteggio ha riservato l’incrocio con il Galatasaray, formazione turca storicamente ostica nelle competizioni europee, soprattutto nelle gare casalinghe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sorteggio Champions League: gli avversari di Juventus, Inter e Atalanta nei playoff Approfondimenti su Champions League Sorteggi playoff Champions League streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio di Inter, Juventus e Atalanta Questa mattina si è svolto il sorteggio dei playoff di Champions League per la stagione 2025-2026. Bodø/Glimt-Inter, Borussia Dortmund-Atalanta, Galatasaray-Juventus. Sarà di nuovo Benfica-Real Madrid Champions League, sorteggio playoff Questa sera si conosceranno gli accoppiamenti dei playoff di Champions League. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Playoff Champions League: chi affronterà chi Ultime notizie su Champions League Argomenti discussi: Spareggi Champions: dove vedere il sorteggio; Sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League: dove e quando si svolge? Chi vi partecipa?; Champions, come seguire il sorteggio dei playoff in LIVE STREAMING su Sky; Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta. LIVE - Sorteggio Champions League, gli accoppiamenti dei play-offLe partite di andata degli spareggi per gli ottavi di finale di Champions League sono in programma tra il 17 e il 18 febbraio, ritorno il 24 e il 25 ... fantacalcio.it Diretta sorteggio playoff Champions League 2026/ Juventus contro il Galatasaray! (oggi 30 gennaio)Diretta sorteggio playoff Champions League 2026 streaming video tv oggi venerdì 30 gennaio: scopriamo gli accoppiamenti per Atalanta, Inter e Juventus. ilsussidiario.net Sorteggio playoff #Champions: Juve diretta, avversarie e calendario live anche di Inter e Atalanta x.com Su Fcinter1908 la diretta del sorteggio dei playoff di Champions League - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.