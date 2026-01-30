Questa sera sono stati sorteggiati gli ottavi di Champions League. L’Inter affronterà il Bodo Glimt, la Juventus sfiderà il Galatasaray e l’Atalanta avrà di fronte il Borussia Dortmund. Le tre italiane conoscono le loro avversarie e ora si preparano alle sfide decisive per passare ai quarti.

Definiti gli accoppiamenti per i playoff per gli ottavi di Champions League: l’Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt, la Juventus il Galatasaray e l’Atalanta avrà l’impegno più duro contro il Borussia Dortmund. Tutte le italiane avranno il ritorno in casa. Le altre sfide saranno Monaco-Psg, Benfica-Real Madrid, Qarabag-Newcastle e Olimpiacos-Leverkusen. Andata il 17 e 18 febbraio, ritorno il 24 e 25 febbraio. Zanetti: "L'Inter deve fare attenzione al Bodo Glimt" "Il Bodo Glimt è una squadra a cui dobbiamo fare molta attenzione, è riuscita a vincere contro l'Atletico Madrid, dobbiamo prepararla al meglio". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sorteggio Champions: Inter con il Bodo, Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia

Approfondimenti su Champions League

Le squadre italiane sono pronte a scendere in campo per i playoff di Champions League.

Questa sera si conosceranno gli accoppiamenti dei playoff di Champions League.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

INTER CON MOURINHO O BODO GLIMMT!! JUVE CON GALATASARAY O BRUGES! ATALANTA: RISCHIO BORUSSIA!

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Sorteggio spareggi Champions League: avversari e regolamento; Inter ai playoff di Champions, contro chi gioca? Solamente due possibili avversarie al sorteggio; Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta; Tutti i possibili incroci dei playoff di Champions (e la strada verso gli ottavi).

Sorteggio Champions, Inter-Bodo, Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia: quando si giocanoInter, Juventus e Atalanta affronteranno Bodo, Galatasaray e Borussia Dortmund ai playoff di Champions League, con la gara di ritorno in casa: quando si ... fanpage.it

Sorteggio dei playoff di Champions League: le avversarie di Inter, Juventus e AtalantaPlayoff di Champions League: come funziona il sorteggio, dove vederlo e quali sono le possibili avversarie di Inter, Juventus e Atalanta. mam-e.it

La prima reazione del mondo Inter al sorteggio playoff di Champions e all'accoppiamento con il Bodo Glimt x.com

Champions, sorteggio playoff: Bodo Glimt-Inter Niente sfida con Mourinho. - facebook.com facebook